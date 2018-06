Man gijzelt urenlang zwangere vrouw 13 juni 2018

In Parijs heeft een man gisteren twee personen enkele uren gegijzeld. De dader drong rond 16 uur een kantoorgebouw binnen met een jerrycan benzine en gooide die in het gezicht van een man. Daarna hield hij twee gijzelaars vast, onder wie een zwangere vrouw en een man die zwaargewond raakte door klappen in het gezicht. De dader beweerde dat hij een bom en een vuurwapen had, en dat er buiten nog een gewapende medeplichtige was. Zijn motief is nog onduidelijk, maar hij zou geëist hebben dat er contact werd opgenomen met de Iraanse ambassade, om "een brief aan de Franse overheid te geven". De dader werd iets voor 20 uur gearresteerd, de gijzelaars waren buiten gevaar. Volgens de eerste gegevens van het onderzoek zou het om een "geestelijk gestoorde man" gaan, aldus politiebronnen. (ND)

