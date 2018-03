Man gezocht voor moord op vriendin en haar moeder 26 maart 2018

De politie is met man en macht op zoek naar de man die zaterdag zijn 33-jarige partner en haar 55-jarige moeder de keel oversneed bij hen thuis in Herstal, bij Luik. Volgens het parket van Luik nam hij hun kind van elf jaar mee en bracht het onder bij familie in Luik. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. De familie van de verdachte telefoneerde uit bezorgdheid de ex-man van de doodgestoken vrouw. Omdat niemand in Herstal zijn oproepen beantwoordde en ook niemand de deur opende, trommelde de ex de politie op. Die vond de twee slachtoffers van Turkse afkomst in de woning. Emine (33) en Fatma Yagmur (55) hadden meerdere messteken. (BJM)