Man gestorven na schietpartij in Amsterdamse speeltuin 27 januari 2018

Een schietpartij in het oostelijk stadsdeel van Amsterdam heeft gisteravond het leven gekost aan één jongeman. Twee anderen geraakten gewond. Het incident speelde zich rond half negen af in een speeltuintje, waar getuigen mannen met bivakmutsen en een kalashnikov zagen. Berichten dat het om een terreurdaad zou gaan, werden meteen de kop ingedrukt door de politie. "Anders zouden we de bevolking al lang geïnformeerd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen", klonk het. Gisteravond waren nog geen daders gevonden. De schietpartij komt er amper twee maanden nadat een 19-jarige jongen in dezelfde buurt werd doodgeschoten. Uit protest tegen het geweld komt er vandaag een demonstratie. (CMA)