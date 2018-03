Man gedood bij voedselbedeling in Calais 19 maart 2018

Een 25-jarige man van vermoedelijk Afghaanse origine is doodgestoken in Calais. Dat gebeurde eergisteren vlak bij een ziekenhuis waar maaltijden worden uitgedeeld aan migranten. De politie werd verwittigd, maar de hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen. Volgens onderprefect Michel Tournaire verblijven tussen de 300 en 350 migranten in en rond de Franse stad in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken. (KAV)