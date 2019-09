Exclusief voor abonnees Man gedood aan Rotterdamse metro na ruzie over wie eerst mocht instappen 10 september 2019

In het Nederlandse Rotterdam is er gisteren een dode gevallen bij een steekpartij in een metrostation. Die zou zich hebben voorgedaan na een ruzie over de vraag wie als eerste mocht instappen. De dader kon ontkomen en de politie verspreidde al een opsporingsbericht voor een "licht getinte verdachte van 1 meter 80 groot".

