Man filmt hoe hij 249 km/u rijdt: Audi van papa kwijt 13 februari 2018

De snelheidsduivel die zichzelf filmde terwijl hij met een rotvaart van 249 km/u over de Brusselse Ring scheurde, is z'n rijbewijs voor vijf jaar kwijt en heeft en werkstraf van 150 uur aan z'n been. Dat is de maximumstraf die politierechter Dina Van Laethem de 23-jarige Mike C. kon opleggen. Ook de vader van de jonge snelheidsduivel wordt gestraft. De opgedreven Audi A7 waarmee de jongeman rondreed, werd verbeurd verklaard en de eigenaar kreeg een boete van 6.000 euro omdat de wagen door de aanpassingen onverzekerd en niet geldig gekeurd was. Mike C. postte zijn 'stunts' eind 1026 als 'Vsix Mike' op sociale media en kwam zo in het vizier van de wegpolitie. De twintiger ontkende alles, maar de politie beet zich vast in het onderzoek om hem te ontmaskeren. Mike C. moet ook praktische en psychologische examens afleggen als hij ooit zijn rijbewijs terug wil. (BKH)

HLN