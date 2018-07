Man en jongetje (8) omgekomen na klap tegen verlichtingspaal 10 juli 2018

In de Kortrijkse deelgemeente Kooigem zijn gisteravond twee dodelijke slachtoffers gevallen bij een zwaar ongeval. Eén van hen is een jongetje van acht jaar oud. De botsing gebeurde rond kwart voor acht langs de Doornikserijksweg. Een auto met aan boord een koppel en vier kinderen raakte om nog onbekende reden van de weg af. Het tollende voertuig, een Ford Escort cabriolet met Franse nummerplaat, knalde tegen een verlichtingspaal. De klap was zo hevig dat voor de man van het koppel en één kind alle hulp te laat kwam. De vier andere inzittenden, onder wie twee kinderen van ongeveer vier en zes jaar oud, en een baby van anderhalf jaar in een Maxi-Cosi, kregen ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werden weggebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Doornikserijksweg ter hoogte van Kooigem plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. (VHS)

