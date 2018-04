Man dreigt ouderlijk huis te verliezen door burenruzie 05 april 2018

00u00 0

Een 53-jarige man uit Assebroek dreigt zijn ouderlijke woning te verliezen na een jarenlange burenruzie. De rechtbank in Brugge verklaarde het verzoek van Alain De Coessemaeker, om meer dan 300.000 euro aan dwangsommen te herleiden, gisteren onontvankelijk. Zijn buren trokken begin 2013 naar de vrederechter omdat ze vonden dat de bomen in zijn tuin dichter dan 2 meter van hun perceel stonden. De rechtbank verplichtte de vijftiger zijn bomen te rooien, maar die kreeg dat niet over z'n hart "omdat hij z'n bomen geen pijn wilde doen". Uiteindelijk werden de bomen levend verplant, maar te laat volgens de buren. Die eisen nu meer dan 300.000 euro aan dwangsommen. De Coessemaeker ging meermaals in beroep, maar vangt opnieuw bot. Omdat hij het bedrag niet kan ophoesten, dringt een gedwongen verkoop van zijn ouderlijke woning zich op. Het arbeidshof moet daar in dat geval uitspraak over doen. De Coessemaeker en zijn advocaat onderzoeken verdere stappen. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN