Man dreigt ermee zijn huis op te blazen

Een 52-jarige Aalstenaar heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ermee gedreigd zijn woning op te blazen in Nieuwerkerken. De man had de gaskraan opengedraaid in zijn woning en zich daar opgesloten. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Maar liefst 15 omliggende woningen werden volledig ontruimd. Twee uur later kon de man overmeesterd worden door een speciale eenheid van de politie en kon iedereen terug naar huis. "We weten nog steeds niet wat de man bezielde", aldus verschillende buurtbewoners.