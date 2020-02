Exclusief voor abonnees Man downloadt kinderporno "om in cel wraak te kunnen nemen op clown" 05 februari 2020

Een 44-jarige man uit het West-Vlaamse Oudenburg riskeert acht maanden cel voor het bezit van kinderporno. Michel D. kwam met een opvallend excuus op de proppen: "Ik wílde naar de gevangenis, om wraak te kunnen nemen op Kevin L." Die 32-jarige beroepsclown bracht in mei 2018 zijn ex-vriendin om het leven, en D. was naar eigen zeggen goed bevriend met het slachtoffer. En dus downloadde hij een twintigtal bestanden met kinderporno in de hoop betrapt te raken, klonk het. Wat ook gebeurde: tijdens een huiszoeking in het kader van een ander onderzoek stootte de politie op de beelden. De veertiger werd aangehouden en zou uiteindelijk een halfjaar in voorhechtenis zitten in Brugge, waar ook de moordende clown resideerde. Alleen kondigde D. prompt zijn wraakplannen aan, waarop de directie besloot hem over te plaatsen naar Gent. Zo kreeg hij L. nooit te zien. Die heeft in september vorig jaar overigens zelfmoord gepleegd. (SDVO)

