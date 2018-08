Man doodt ex-vriendin en haar moeder 23 augustus 2018

Een familiedrama in Moresnet-Chapelle in de Waalse provincie Luik heeft gisteren het leven gekost aan drie personen. Volgens het parket stapte een man rond 17 uur een restaurant aan de Rue de la Clinique binnen en stak er meerdere personen neer. "De man heeft zijn ex-vriendin en zijn voormalige schoonmoeder, de uitbaatster van de horecazaak, dodelijk verwond", klinkt het. "Ook andere aanwezigen raakten gewond. De dader zelf kwam ook om het leven." Eén van de gewonden zou de vader van de ex-partner zijn. Hij werd per helikopter overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. "Het gaat duidelijk om een familiaal drama", aldus burgemeester Thierry Wimmer, die meteen ook de geruchten van een mogelijke terreurdaad de kop indrukte. "Voorlopig wijst niets op een terroristisch motief." De straat bleef gisteravond afgesloten voor verder sporenonderzoek.

(KSN)