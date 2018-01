Man dood teruggevonden nadat hij met hoofdwonde uit spoed vlucht 00u00 0

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen is gistermorgen een man dood teruggevonden vlak naast een hoeve. De man liep op nieuwjaarsdag weg uit de spoedafdeling van het ASZ in Geraardsbergen, waar hij was binnengebracht met een zware hoofdwonde. Hoe hij die had opgelopen, was niet duidelijk. Sinds hij het ziekenhuis had verlaten, was hij spoorloos. Het slachtoffer werd gevonden door een aannemer die renovatiewerken uitvoert aan de hoeve. Hoe de man om het leven kwam, is nog onduidelijk. (FEL)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee