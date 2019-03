Man doet misbruik van stiefdochtertje af als "relatietje" 06 maart 2019

00u00 0

Een 47-jarige man uit Bassevelde riskeert vijf jaar cel met uitstel in het Gentse hof van beroep voor het misbruik van zijn stiefdochter. Hij kreeg in eerste aanleg vijf jaar cel met uitstel, waarvan 2,5 jaar effectief. De feiten gingen van start in de zomer van 1999, hij kwam naakt onder de lakens van zijn 9-jarige stiefdochter liggen. Rond haar 11 jaar penetreerde hij haar. Het misbruik duurde 7 jaar lang en eindigde in 2006. De man verklaarde dat het eerste initiatief van haar kwam - hij zag het als een 'relatietje'. Zijn te hoog libido was volgens hem de oorzaak van alle feiten. Sarah Comer, de advocaat van de man, vroeg een straf met volledig uitstel. De procureur-generaal in beroep vroeg de bevestiging van de straf. "Dit is een ziekelijk perverse man. Op 9-jarige leeftijd liet hij haar naar seksboekjes kijken om te zien hoe het ging." De Basseveldenaar kreeg het laatste woord. "Ik heb heel veel spijt en schaamte over wat ik gedaan heb." Uitspraak op 2 april. (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN