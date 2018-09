Man die zwarte tiener op sporen trok, sloeg vorig jaar stationschef knock-out 01 september 2018

De man die de 15-jarige Leroy (foto) op de treinsporen trok in het station van Aarschot, blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige Jonas V. werd zondag na de feiten opgepakt. Op dat moment was hij vrij onder voorwaarden. V. sloeg vorig jaar in mei de stationschef in Aarschot knock-out. Drie maanden later mepte hij een caféganger in de maag en trok daarbij een keukenmes. Drie maanden geleden kreeg hij daarvoor 10 maanden cel met uitstel. Voorwaarde was dat hij zich een jaar liet opnemen voor zijn heroïneverslaving. Vorige september kreeg V. ook al 8 maanden voorwaardelijk voor winkeldiefstal en slagen aan een bejaarde dame. Ook toen beval de rechter een jaar opname, maar dat liep spaak. "Doel is hem deze keer op korte termijn in een instelling te krijgen ", aldus V.'s advocaat, die ontkent dat zijn cliënt uit racisme handelde. (KAR)

