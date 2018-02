Man die zoon verloor in Bataclan "Niet verrast door zijn houding" 06 februari 2018

Voor Philippe Duperron was het "niet meer dan logisch" dat hij aanwezig was op het proces. Zijn zoon Thomas (30) stierf op 13 november 2015 in de Parijse concertzaal Bataclan. "Deze rechtszaak gaat niet rechtstreeks over de aanslag waarbij mijn zoon het leven liet, maar Salah Abdeslam is wél een van de medeverantwoordelijken voor zijn dood", zegt Duperron. De voorzitter van slachtoffervereniging 13onze15 is niet verbaasd door het verweer en het relatieve stilzwijgen van Abdeslam. "Ik verwachtte niets anders. Op het proces van de aanslagen in Parijs zal hij exact hetzelfde doen, hoor. Hij weet goed genoeg dat elke verklaring die hij aflegt er één in zijn nadeel is. Bij elk woord dat hij zegt, voegt hij elementen toe over de feiten."

