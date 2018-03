Man die vrouw naar cel ziet gaan voor brand: "Maar het was mijn schuld" 14 maart 2018

Drie jaar cel, waarvan 15 maanden effectief, heeft een 35-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Emelgem gekregen. In november vorig jaar stak ze een wasmand op de eerste verdieping van haar woning in brand, terwijl haar drie maanden oude dochtertje ook in huis was. De vrouw zelf ontkende de feiten, en ook haar partner kwam haar gisteren op de rechtbank steunen. Volgens hem was het immers zíjn schuld dat de brand ontstaan was, omdat er smeulende tabak van zijn sigaret in de wasmand zou zijn gevallen vlak voor hij het huis verliet. De rechter hechtte er geen geloof aan, ook al omdat de vrouw niet zelf de hulpdiensten had verwittigd en ze hulp van een buurvrouw en telefoontjes van de noodcentrale genegeerd had. (AHK)

