Man die vrienden oplichtte voor meer dan 1 miljoen euro blijft in de cel 15 december 2018

De 48-jarige man uit Waregem die deze week werd opgepakt nadat hij jarenlang zijn vrienden voor meer dan 1 miljoen euro oplichtte, blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. "Zijn slachtoffers bedreigden hem en zijn dochter met de dood", zegt zijn advocaat. Beleggingsadviseur Kurt D. leende geld van tien mensen uit zijn directe omgeving en beloofde hen daar forse winsten op. Maar beleggen deed hij niet, hij spendeerde het geld aan reisjes, dure merkkledij en speelde met de Lotto. Op Facebook poseerde hij vrolijk zongebruind met een glas rosé in Spanje. Volgens zijn advocaat ging het bergaf met de man na een moeilijke scheiding in 2014 van zijn tweede vrouw. "Dat heeft mentaal en financieel erg zwaar ingehakt op hem. Daarvoor had hij 25 jaar een onberispelijke staat van dienst en was hij al die tijd actief in het bankwezen." Na de scheiding raakte Kurt D. ook aan de drank. "Twee keer werd hij veroordeeld voor rijden onder invloed en hij was een tijdje zijn rijbewijs kwijt. De bank waar hij destijds werkte, heeft hem ontslagen. Nadien ging hij aan de slag bij een verzekeringskantoor, maar ook daar wezen ze hem uiteindelijk de deur." Daarna begon hij excessief met de Lotto te spelen. Zo spendeerde hij vorig jaar liefst 180.000 euro aan Euromillionsbiljetten en andere lottoformulieren. "Hij deed dat in een laatste poging om zijn vrienden terug te kunnen betalen", zegt zijn advocaat. "D. heeft aan de speurders gezegd dat er nog meer slachtoffers zijn en hij wil meewerken aan het onderzoek." (AHK)

