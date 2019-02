Man die volgens parket meer weet van agressie heeft zich gemeld 02 februari 2019

00u00 0

De man naar wie het Leuvense parket gisteren op zoek was, heeft zich gemeld. "De persoon heeft zich aangemeld en zal uitgenodigd worden om een verklaring af te leggen", bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De man zou een cruciale rol kunnen spelen in het onderzoek naar een geval van ernstige fysieke agressie in Leuven na het WK-voetbalduel Brazilië - België op 6 juli vorig jaar. De feiten deden zich voor op een parking in het centrum. (KAR)

HLN