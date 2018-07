Man die terminaal zieke vrouw ombracht gaat vrijuit 11 juli 2018

00u00 0

Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de vrijspraak van Alfons B. (60) uit Stekene. De man bracht in 2015 zijn terminaal zieke vrouw Annelies (59) om het leven op haar eigen vraag en probeerde daarna zelf uit het leven te stappen. Dat laatste mislukte, waardoor de man begin mei dit jaar terechtstond voor moord. De rechter sprak de man echter vrij omdat hij door een laag IQ en een autismespectrumstoornis niet kon weerstaan aan de druk die zijn terminale vrouw op hem uitoefende om mee te gaan in haar plan van moord en zelfdoding. (KAV/KSN)