Man die stierf bij uithuiszetting na 3 maanden nog niet begraven 03 augustus 2018

00u00 0

ILamine Bangoura (27), de man die in mei om het leven kwam bij een uithuiszetting in Roeselare, kan nog steeds niet begraven worden. Zolang het onderzoek van het Comité P loopt, mag het lichaam niet worden vrijgegeven, zo klaagt de familie aan. Uit dat onderzoek moet blijken of de man is gestorven door politiegeweld. Het parket van Kortrijk verklaarde eerder al dat dat niét het geval was. De familie van Lamine, een ex-voetballer, betreurt dat ze na drie maanden nog altijd de doodsoorzaak niet kent. Een week geleden wees het gerecht een tweede keer een verzoek van de familie af om inzage te krijgen in het dossier waarin ook de autopsie-bevindingen staan. Volgens hun advocaat, Tom Noyez, zijn die gegevens cruciaal in de verdere juridische stappen die de familie wil ondernemen. "Desnoods vragen we een tegenautopsie", zegt hij. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN