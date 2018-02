Man die Scarponi doodreed zelf overleden 14 februari 2018

De Italiaanse politie heeft het onderzoek naar de dood van Michele Scarponi (37) moeten sluiten. Giuseppe Giacconi, de chauffeur die de renner van Astana in april 2017 aanreed, is zelf overleden aan de gevolgen van kanker. Scarponi werd op training in zijn woonplaats Filottrano frontaal aangereden door een busje, waarna alle hulp te laat kwam. De chauffeur verklaarde dat hij verblind was door de laaghangende zon. Later meldden Italiaanse bronnen dat de 58-jarige bestuurder toegaf dat hij op dat moment op zijn smartphone een video aan het bekijken was. Scarponi liet een vrouw en twee kinderen achter. (XC)