Man die Ronde zéker niet zou winnen... wint 08 april 2019

Vraag aan Wouter Vandenhaute en Tomas Van Den Spiegel, organisatoren van de Ronde van Vlaanderen, in de weekendkrant: 'Gaan jullie zondag niet vloeken als Bettiol of Langeveld wint?' Antwoord van Vandenhaute: "Die gaan niet winnen." Liep dat even anders. Want wie reed alle topfavorieten gisteren op een hoopje? Jawel, Alberto Bettiol. Schaam u niet als u nog nooit van de 25-jarige Italiaan gehoord had. Zelfs in eigen land herkent niemand hem, zo zei hij gisteren na zijn eerste profzege. Voor de zesde keer in de 103-jarige geschiedenis van de Ronde haalde geen enkele Belg het podium. Oliver Naesen was de hoogst genoteerde landgenoot, op de zevende plek. Alleen in 1997 deed ons land nog slechter: toen finishte Jo Planckaert achtste.

