Man die moeder in duinen begroef aangehouden voor oudermoord

De Brugse onderzoeksrechter heeft Frank P. (47) uit Bredene aangehouden voor oudermoord. De man zat al in de cel voor de gijzeling en oplichting van z'n moeder Solange Hennaert (82). Haar lichaam werd vorige maand opgegraven in de duinen tussen Oostende en Bredene. Ze was al meer dan twee jaar vermist. P., die bij haar inwoonde, bleef al die tijd haar pensioen opstrijken. Volgens zijn verklaring gaf hij haar een vuistslag in het gezicht, waarna ze viel en overleed. (SDVO)