Man die moeder en handlanger ombrengt moet naar assisen 26 april 2018

Een 43-jarige man uit Blankenberge moet voor het hof van assisen verschijnen voor moord en oudermoord. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist. Oliver Bolte vermoordde op 7 maart vorig jaar zijn moeder Renate (71), waarna hij haar flat in brand stak. Naar eigen zeggen wilde hij haar op eigen vraag om het leven brengen met pillen. Dat mislukte evenwel, waarop hij z'n goede vriend én leverancier van de pillen, Norbert Bocher (49), neerschoot langs een jaagpad in Zeebrugge. Bolte beweert dat z'n moeder al overleden was op het moment dat hij haar flat in brand stak. In haar longen werden echter roetdeeltjes aangetroffen, wat erop wijst dat ze nog leefde. Het assisenproces tegen Bolte gaat wellicht pas volgend jaar van start. (SDVO)

