Man die met 38 wespensteken in ziekenhuis belandde: "Ik spoot insectenspray en 300 wespen vielen mij aan" Jurgen Eeckhout

23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Langer wachten op de brandweer was geen optie en een privéfirma was te duur. Daarom ging een man uit Waver, gewapend met een anti-insectenspray, eigenhandig een wespennest te lijf. Hij kreeg 38 steken en lag drie dagen met hoge koorts in het ziekenhuis. "Maar het is mijn eigen domme schuld."

Vorige donderdag moest Jean - een schuilnaam, want hij wil anoniem blijven - een schilderwerkje uitvoeren bij zijn schoonmoeder in Walhain. Het werd het grootste avontuur uit zijn leven. "Ik zag drie wespen in de buurt van de dakgoot", vertelt hij. Jean belde meteen de brandweer. "Maar door het immense aantal nesten in Waals-Brabant stond ik 100ste op de wachtlijst. Ik zou één tot twee weken moeten wachten en dan 60 euro betalen. Ze stelden voor om een antiwespenkit met bijbehorend pak te zoeken, dat kan je voor 10 euro per uur huren. Maar zonder ervaring is dat toch best gevaarlijk. Een privéfirma zou tot 200 euro kosten. Dat vond ik te veel voor de drie wespen die ik had gezien."

Uiteindelijk kroop Jean, zonder beschermpak, vier meter omhoog op zijn ladder met enkel een anti-insectenspray in de hand. Hij spoot die in de dakgoot en verwachtte drie zwalpende wespen tegen te komen. "Maar plots viel een zwerm van 300 wespen mij aan. Ze begonnen me direct te steken. In 2 à 3 seconden stond ik weer op de grond, maar dat voelde als een eeuwigheid. Ik spurtte voor mijn leven terwijl al die wespen me op de hielen zaten. Ik hield me zo laag mogelijk en probeerde ze af te schudden. Gelukkig kwam er net een vriend thuis die me binnenliet en de deur dichtsloeg." De wespen keerden terug naar hun nest.

Gelukkig in rechterarm

In het ziekenhuis stelden de dokters 38 steken vast. Zijn leven was niet in gevaar, want hij is niet allergisch. "Maar mijn arm deed verschrikkelijk veel pijn. Al snel kreeg ik 39 graden koorts, diarree en werd ik misselijk. Ik moest drie dagen blijven en kreeg om de vier uur een spuit. De dokters zeiden dat ik veel geluk heb gehad dat ik enkel in mijn rechterarm ben gestoken. Links zou veel ernstiger geweest zijn, omdat dat dichter bij mijn hart ligt."

Boos is Jean niet op de brandweer. "Het was mijn eigen domme schuld." Intussen heeft een gespecialiseerde firma zijn belagers dan toch klein gekregen.

