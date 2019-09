Exclusief voor abonnees Man die kat in oven stopte, daagt niet op voor proces 10 september 2019

De man uit Kortrijk die in juni vorig jaar een kat een kwartier lang in een oven van 200 graden stopte, staat terecht in Ieper. Maar A.P. - die een celstraf van zes maanden, 16.000 euro boete en een verbod om ooit nog dieren te houden riskeert - kwam niet opdagen voor zijn proces. Het verhaal van Sprotje, zoals het dier heet, beroerde Vlaanderen. Als bij wonder stelt de kat, die pas een week na de zware mishandeling naar de dierenarts gebracht werd, het vandaag prima. De poes is geadopteerd door de moeder van de dierenarts die zich over haar ontfermde. Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. "Zo'n psychopaat moet uit de buurt van gelijk welk dier gehouden worden", zei voorzitter Michel Vandenbosch. "Uit het dossier blijkt dat de beklaagde geen greintje schuldbesef heeft. Onze samenleving mag dergelijke wreedheden niet tolereren." Vonnis op 14 oktober. (CMW)

