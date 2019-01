Man die jarenlang homo's 'genas': "Ben zelf homo, mijn excuses" 25 januari 2019

00u00 0

Een Amerikaan die jarenlang pleitbezorger was van de gecontesteerde 'conversietherapie' die homoseksuelen in hetero's zou veranderen, is nu zélf uit de kast gekomen. Na 34 jaar huwelijk en het schrijven van boeken als 'Journey Into Manhood' en 'Becoming A Whole Man' onthulde hij op Facebook dat het tijd was "om te bevestigen dat ik homo ben". Matheson, een mormoon, verduidelijkte dat hij weliswaar met mannen datet, maar zijn geloof niet afzweert, noch zijn werk als conversietherapeut. Volgens hem had zijn geloof hem "geleerd dat liefde met iemand van hetzelfde geslacht een zonde is".