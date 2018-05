Man die in brand staat, beschuldigt zijn vrouw 28 mei 2018

00u00 0

Een man van Afrikaanse origine uit Teralfene (Affligem) heeft gisteravond levensbedreigende brandwonden opgelopen bij een incident in zijn keuken. Een buurman zag het slachtoffer rond 18 uur in de tuin lopen. "Hij was één brandende toorts en de vlammen hadden zijn kledij al grotendeels verbrand", klinkt het. "Met een tuinslang heb ik het vuur gedoofd, waarna de hulpdiensten zeer snel ter plaatse kwamen. De man bleef maar zeggen dat zijn vrouw benzine over hem had gegoten. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. Zijn vrouw was in alle staten en zei dat het om frituurolie ging. Net voor ik de man zag, had ik ook al een knal gehoord die vanuit de woning kwam."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN