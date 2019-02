Man die ijvert voor dierenwelzijn verwaarloost honden 22 februari 2019

Bij een dierenhandelaar in Lochristi die zich inzet voor meer dierenwelzijn, heeft de politie een hele reeks verwaarloosde dieren aangetroffen, zoals honden met een gezwel en pups met wormen. De eigenaar van de dierenzaak Droopy staat bekend als broodfokker. Er werden onder meer twaalf honden en drie katten in beslag genomen en overgebracht naar een opvangcentrum. Het parket startte een onderzoek en Gaia diende een klacht in. Eigenaar Danny Van Puyenbroeck is ook bestuurslid bij Ani-zoo, een organisatie die ijvert voor dierenwelzijn. "We vinden het natuurlijk spijtig", zegt Ani-zoo. "We wachten het onderzoek af voor we een beslissing nemen." (DJG/PhG)