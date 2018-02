Man die flat verhuurde aan Parijse terroristen gaat vrijuit 15 februari 2018

00u00 0

De correctionele rechtbank van Parijs heeft Jawad Bendaoud gisteren vrijgesproken van hulp aan terroristen. De man stond terecht omdat hij na de terreur van 13 november 2015 onderdak bood aan twee medeplichtigen, de Belgen Abdelhamid Abaaoud en Chakib Akrouh. Het was in zijn appartement in de Parijse wijk Saint-Denis dat beide mannen stierven tijdens een politiebestorming. Bendaoud werd na die raid in de boeien geslagen op straat, terwijl hij zijn onschuld uitschreeuwde tegenover de aanwezige pers. De openbare aanklager had vier jaar cel gevorderd, maar de rechtbank acht het niet bewezen dat Bendaoud wist wie zijn twee huurders waren. Dat geldt wel voor twee medebeklaagden die dienden als tussenpersoon bij het verbergen van de terroristen. Voor die rol krijgen Youssef Aït Boulahcen en Mohamed Soumah respectievelijk vier jaar, waarvan één jaar met uitstel, en vijf jaar cel. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN