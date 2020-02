Exclusief voor abonnees Man die ex neerstak op trein opgepakt in Frankrijk 20 februari 2020

Xavier B. (41), de verdachte van de moordpoging op atlete Fanny Appes (30), is dinsdag opgepakt in Frankrijk. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De atlete uit Kameroen werd vorige week donderdag op weg naar haar werk neergestoken op een trein in Linkebeek door haar ex, die haar al maanden stalkte. Eerder dit jaar probeerde B. haar nog aan te rijden met zijn auto. Appes diende zes maanden geleden een klacht in tegen hem, maar er veranderde volgens de vrouw niets. Fanny Appes kwam tien jaar geleden naar België en trainde als sprintster bij de atletiekclub in Nijvel. Daar werd ze gecoacht door Carole Bam, die ook de Belgian Cheetahs onder haar hoede heeft. Voor Kameroen nam ze deel aan tal van nationale en internationale wedstrijden. Appes hoopt in de zomer te kunnen deelnemen aan de Spelen in Tokio. Het parket kan verder niets kwijt over de zaak.

