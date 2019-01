Man die crasht met ex-lief als passagier verdacht van doodslag 16 januari 2019

De 29-jarige man uit Vleteren die op 1 november vorig jaar een ongeval veroorzaakte waarbij zijn ex-vriendin om het leven kwam, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag. Davy K. reed volgens de parketdeskundige aan een waanzinnig hoge snelheid recht op een geparkeerde schoolbus af, zonder te remmen. Hij was ook dronken. Een halfuur voordien had hij Sharon Gruwez (22) uit Boezinge (Ieper) opgezocht, terwijl ze met vrienden uit was in Poperinge. Op zijn aandringen, maar tegen het advies van haar vrienden in, stapte ze in de wagen van haar ex. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie, waarna K. - die enkele maanden voordien veroordeeld was voor partnergeweld - het gaspedaal volledig intrapte. Terwijl zijn voormalige vriendin stierf, overleefde K. de feiten. Volgens het Ieperse parket beschikt de onderzoeksrechter nu over voldoende aanwijzingen dat hij de fatale klap met opzet veroorzaakte. Familie en vrienden van het slachtoffer opperen dat al sinds dag één. Door zich burgerlijke partij te stellen, verkregen ze dat er een onderzoeksrechter werd aangesteld. De raadkamer besliste gisteren dat Davy K. minstens een maand in de cel moet blijven. (VHS)

