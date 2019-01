Man die buurvrouw (71) doodreed was onder invloed van alcohol 08 januari 2019

0

De 29-jarige man die zaterdagavond in Zonnebeke een 71-jarige vrouw doodreed, is door de onderzoeksrechter in Ieper vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens zijn advocaat heeft hij erg veel spijt en wil hij zich verontschuldigen voor het leed dat hij berokkent. V. was onder invloed van alcohol toen hij werd opgepakt. Daarom is zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken, als voorproefje op de strengere straf die hem ongetwijfeld wacht in de politierechtbank.

