Exclusief voor abonnees Man die brand stichtte bij ex bekent moord 26 juni 2019

00u00 0

Dennis P., die sinds vorige week in de cel zit voor moord op zijn ex-vrouw Barbara Ongena (33), heeft bekentenissen afgelegd. Hij zou toegegeven hebben dat hij haar vermoord heeft, maar benadrukt dat het om een impulsieve daad ging en zeker niet gepland was. De feiten kwamen aan het licht nadat er brand ontstond in het appartement van Barbara in Sint-Niklaas. Al snel werd duidelijk dat de matras in brand werd gestoken en de vrouw gewurgd zou zijn. Wat het motief was van P. is nog onduidelijk. De raadkamer in Dendermonde besliste overigens om hem een maand langer vast te houden. (KBD/PKM)