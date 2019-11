Exclusief voor abonnees Man die Belgische vrouw doodde in Spanje is aangehouden 19 november 2019

De 49-jarige man uit Halle die ervan verdacht wordt een Belgische vrouw te hebben vermoord in Spanje, is aangehouden voor opzettelijke doodslag en diefstal met geweld. Het parket in Waals-Brabant heeft intussen een Europees aanhoudingsmandaat van de Spaanse gerechtelijke autoriteiten ontvangen. Eerstdaags zal de raadkamer beslissen of de man aan Spanje wordt overgeleverd.