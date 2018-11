Man die agent mes in hals stak nog niet verhoord 22 november 2018

De man die dinsdagochtend een Brusselse agent neerstak is aangehouden voor poging tot doodslag met een terroristisch karakter. Issam T. (33), een geïnterneerde die in oktober werd vrijgelaten op proef, schreeuwde volgens getuigen "Allah Akhbar" toen hij om 5.30 uur een hoofdinspecteur van de interventiebrigade aanviel voor het hoofdcommissariaat aan de Grote Markt. Hij had in elke hand een klein keukenmes en stak de politieagent in de hals. Twee politiemannen die de ingang van het politiekantoor bewaakten, schoten op de dader en raakten hem twee keer in de borst. De verdachte is nog altijd kritiek en ligt in het ziekenhuis. "Er is nog geen duidelijkheid over zijn motief omdat de verdachte nog niet verhoorbaar is", aldus het parket. Naar verluidt zou hij de trappers verloren zijn omdat zijn pa terugkwam uit Marokko en de woning wou verkopen waarin hij verbleef. Daardoor zouden zijn voorwaarden geschonden worden en moest hij mogelijk terug naar de cel.

