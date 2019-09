Exclusief voor abonnees Man die agent in hoofd schoot, was buiten beeld van justitie 10 september 2019

De man die gisteren een agent uit Luik in het hoofd schoot, Jean-Yves Discry (33), had een reeks veroordelingen op zijn conto voor drugsfeiten, inbraken en diefstal. Maar nu was hij al zes jaar buiten beeld van justitie. Gisteren lag de dertiger onder invloed van drank of drugs te slapen in zijn foutgeparkeerde bestelwagen. Toen agent Maxime P. (33) hem fouilleerde ter controle, haalde hij een vuurwapen tevoorschijn en schoot de politieman in het hoofd. Een tweede agent schoot Discry dood. De getroffen agent, vader van een zoontje van 5 en twee zoontjes van 2, vocht gisteravond laat nog altijd voor zijn leven. (SRB)