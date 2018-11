Man die agent in hals steekt, viel eerder cipier aan 21 november 2018

00u00 0

Een 33-jarige man heeft gisteren in Brussel een agent in de hals gestoken met een keukenmes terwijl hij "Allahu Akhbar" riep. De dader, Issam T., viel in 2003 ook al een cipier aan met een schaar. Dat gebeurde in de gevangenis van Nijvel, waar T. acht jaar uitzat voor een reeks gewelddadige overvallen. "De stemmen in mijn hoofd droegen me dat op", verklaarde hij destijds. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling liet Issam T. in 2014 interneren vanwege zijn geestesziekte. Vorige maand werd hij vrijgelaten op proef, ondanks een negatief advies van het parket. Het gerecht onderzoekt of hij een terroristisch motief had. (SRB)