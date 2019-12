Exclusief voor abonnees Man City 04 december 2019

Man City walste gisteren over middenmoter Burnley (1-4). Kevin De Bruyne had geen directe voet in de doelpunten, maar speelde toch een verdienstelijke match - sinds eind oktober wacht hij al op een nieuwe assist. Jesus (2x), Rodri en Mahrez scoorden. (KTH)