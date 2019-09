Exclusief voor abonnees Man City zorgt voor primeur. Een financiële... 10 september 2019

Het Zwitserse onderzoeksinstituut CIES heeft berekend dat Manchester City de eerste club in de voetbalgeschiedenis is die meer dan 1 miljard euro in zijn team heeft gestopt. Het gaat om de totale investeringen in het team, de transfers van deze zomer incluis. Volgens CIES stak City 1,014 miljard euro in zijn spelersgroep. PSG volgt op nummer twee, met 913 miljoen euro. Real (902 miljoen euro), Man United (751 miljoen euro) en Juventus (719 miljoen euro) vervolledigen de top vijf. (RN)