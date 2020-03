Exclusief voor abonnees Man City zonder De Bruyne onderuit in derby 09 maart 2020

00u00 0

De schouder van Kevin De Bruyne voelt beter aan, maar bij Manchester City nemen ze liever geen risico's. Omdat de Premier League toch gelopen is, stoomt de club zijn smaakmaker in eerste instantie klaar voor Real Madrid. Pep Guardiola is hoopvol dat De Bruyne tegen Arsenal, woensdag, zijn wederoptreden kan maken na een weekje in de lappenmand. Ten vroegste na Real wil City ook samenzitten met zijn entourage om de contractbesprekingen op te starten - liefst breekt de club zijn overeenkomst open tot 2022 met een verhoging van zijn gegarandeerd weekloon van 300.000 euro per week.

