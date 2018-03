Man City wil Tessa Wullaert 20 maart 2018

De kans bestaat dat Kevin De Bruyne en Vincent Kompany Belgisch gezelschap krijgen bij Manchester City. De Engelse topclub toont namelijk concrete interesse voor Tessa Wullaert, sinds gisteren 25 jaar. De entourage van de Gouden Schoen 2016 onderhandelt momenteel met City over een overgang op het einde van het seizoen, wanneer het contract van Wullaert bij haar huidige werkgever Wolfsburg afloopt. Ook een verlengd verblijf bij de Duitse koploper behoort nog tot de mogelijkheden, al is het een publiek geheim dat Man City de favoriete ploeg van Wullaert is. De aanvalster is een vaste waarde bij Wolfsburg en de Red Flames. Ze liet in het verleden blijken open te staan voor een nieuwe uitdaging. (PJC)

