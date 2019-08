Exclusief voor abonnees Man City-speler voor Waasland-Beveren 05 augustus 2019

Een opvolger voor Ampomah. Waasland-Beveren is rond met een nieuwe speler, en 't is eentje met toch wel wat adelbrieven. Zo strijkt vandaag Thomas Agyepong neer op de Freethiel. De 22-jarige Ghanese international komt over van Manchester City en wordt vandaag gekeurd. De Engelse miljoenenclub verhuurde de winger de voorbije seizoen aan Twente, NAC en Hibernian. Ook Waasland-Beveren huurt de speler, al bedong het wel een (naar Belgische normen betaalbare) aankoopoptie. W-B kaapt de snelle flank weg voor de neus van onder meer Hibernian en Kilmarnock. Agyepong zal de achtste zomertransfer van de Waaslanders zijn. (MVS)