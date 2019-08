Exclusief voor abonnees Man City haalt João Cancelo voor 65 miljoen 08 augustus 2019

De Portugese verdediger João Cancelo zet zijn carrière verder bij Manchester City. Hij komt voor 65 miljoen euro over van Juventus. De Italianen kopen dan weer Danilo van Manchester City voor 37 miljoen euro. De 25-jarige Cancelo ondertekende bij de Engelse landskampioen een contract tot 2025. Hij is na Angelino en Rodri de derde aanwinst van de Citizens deze zomer. In het shirt van Juventus groeide Cancelo uit tot een van de beste rechterflankverdedigers in de Serie A. Hij speelde vorig seizoen 34 wedstrijden (1 goal, 5 assists) voor de Oude Dame.