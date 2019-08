Exclusief voor abonnees Man bijt weer hond in Nederland 19 augustus 2019

'Man bijt hond' keert terug op de Nederlandse tv. Het programma, dat bij ons in 1997 startte en twee jaar later ook in Nederland op antenne ging, stopte vier jaar geleden bij onze noorderburen, tot teleurstelling van voice-over Michael Abspoel. Ook hij keert nu terug, waar hij erg blij mee is. "Mijn stem hóórt bij het programma. Ik blaf nog net niet." Bij ons kwam er al in 2013 een einde aan 'Man bijt hond', dat op Eén werd uitgezonden.

