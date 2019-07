Exclusief voor abonnees Man betast 15-jarig meisje op Brusselse Zuidfoor 24 juli 2019

Op de Zuidfoor in Brussel is zondagavond een man opgepakt die een 15-jarig meisje betast zou hebben. Rond 23.15 uur vergreep de 39-jarige zich aan het meisje aan één van de grote attracties op de kermis - hij betastte haar en probeerde het meisje te kussen. Zij kon zich echter loswringen en verwittigde haar moeder en tante. De man werd later gevonden aan een schietstand. Hij probeerde te ontsnappen, maar werd tegengehouden door een aantal foorkramers. Daarna kon de politie hem oppakken. Het zou gaan om iemand met de Bulgaarse nationaliteit. De man wordt beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid van een -16-jarige. Gisteren verscheen hij voor de onderzoeksrechter, die hem aanhield. (JCV)