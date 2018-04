Man bestookt magistraten met lasterlijke fotomontages 11 april 2018

00u00 0

Een man uit het Brusselse zit in de cel omdat hij verdacht wordt van laster en eerroof tegen agenten en hooggeplaatste magistraten. Laïd B. zou fotomontages gemaakt hebben waarin de betrokkenen te zien waren in compromitterende poses. Ook verstuurde hij brieven in naam van Brussels procureur des Konings Jean-Marc Meilleur. Hij viseerde meerdere advocaten, Brusselse agenten, maar ook magistraten kregen de lasterlijke berichten. Ook doken er een heleboel berichten met homofobe en islamofobe inhoud op. De feiten gebeurden in de loop van vorig jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN