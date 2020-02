Exclusief voor abonnees Man bestookt huis en auto van ex met vuurwerk 03 februari 2020

Het Limburgse Bilzen is zaterdagavond opgeschrikt door een explosie. Een man had knalvuurwerk gegooid naar het huis van zijn ex-partner, waardoor het glas van een deur sneuvelde. Eén projectiel kwam onder de auto van de vrouw terecht, met schade aan de achterbumper tot gevolg. Een getuige kon de nummerplaat van de wegrijdende wagen noteren, waardoor de politie de dader dezelfde avond nog kon oppakken. Tijdens z'n verhoor werd duidelijk dat de feiten kaderen in een relationele ruzie. Het parket werd ook ingeschakeld. Gelukkig raakte niemand gewond. (MMM)