Exclusief voor abonnees Man bespiedt stiefdochter op haar kamer met cameraatje 09 november 2019

00u00 0

Een man van 44 uit Merksem riskeert twee jaar cel omdat hij een spycam had geïnstalleerd om zijn stiefdochter van 15 te kunnen begluren. Het cameraatje zat verstopt in een weerstation op de kamer van het tienermeisje. De feiten kwamen aan het licht nadat een werknemer van de beklaagde op het werk een geheugenkaart had gevonden. Daarop stonden filmpjes van het meisje, in totaal voor 20 uren beeldmateriaal. Op de beelden was onder meer te zien hoe de tiener zich in haar kamer uitkleedde. De man ontkent dat hij zich schuldig maakte aan voyeurisme. "De camera heeft in de slaapkamer gestaan, maar ook in de woonkamer en de keuken van ons huis. Ik maakte filmpjes omdat ik mijn stiefzoon wilde betrappen op diefstal." Vonnis op 6 december. (BJS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu