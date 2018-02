Man besmet twee tieners bewust met hiv 12 februari 2018

Een 25-jarige man uit Spa (foto) heeft van de rechtbank in Verviers vijf jaar cel gekregen, omdat hij twee minderjarige meisjes bewust met het hiv-virus heeft besmet. Sinds zijn geboorte is de twintiger seropositief, maar toch had hij onbeschermde seks met twee minderjarige meisjes. De tieners raakten besmet met het hiv-virus en zullen hun hele leven een behandeling moeten volgen. Door de feiten kampen ze ook met psychologische problemen. Volgens de rechtbank is de kans groot dat de man nieuwe feiten pleegt. Omdat hij verstek liet, is zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. (KAV)

